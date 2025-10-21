Emekli bir dil ve konuşma terapisti olan Bacon, yıllardır hareketlerde yavaşlama ve kas sertliği gibi Parkinson belirtileriyle mücadele ediyordu. 2014 yılında teşhisi konulan hastalık; onun yürüyüş, yüzme, dans etme ve klarnet çalma yeteneğini büyük ölçüde etkilemişti.

LOKAL ANESTEZİYLE AMELİYAT BOYU UYANIK KALDI

Londra'daki King's College Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta Bacon, genel anestezi olmadan yalnızca lokal uyuşturmayla dört saat boyunca tamamen uyanık kaldı. Cerrahlar, beyne yerleştirilen elektrotlarla derin beyin stimülasyonu (DBS) adı verilen yöntemi uyguladı.

Bu yöntem, beynin belirli bölgelerine elektrik akımı verilerek kas hareketlerini kontrol eden sinyallerin yeniden düzenlenmesini sağlıyor.

FARK ANINDA HİSSEDİLDİ

Ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahı Prof. Keyoumars Ashkan, hastanın beynine küçük delikler açarak elektrotları yerleştirdiklerini belirtti:

"Denise'in kafasına hassas koordinatlara sahip bir çerçeve yerleştirdik; bu, beynin doğru bölgesine ulaşmak için bir navigasyon sistemi gibi çalıştı. Sol tarafa elektrot yerleştirip akımı verdiğimizde sağ elindeki hareketler anında düzeldi. Aynı etki sağ beyne uygulandığında ise sol elde görüldü."

Prof. Ashkan, Denise'in klarnet çalma yeteneğini test etmek için enstrümanını ameliyathaneye getirdiğini de söyledi:

"Beyin uyarımı uygulanınca el hareketlerinde gözle görülür bir iyileşme oldu, klarneti yeniden kolayca çalabildi."

BEŞ YIL SONRA KLARNETİNE KAVUŞTU

Doğu Sussex bölgesindeki Crowborough kasabasında yaşayan Bacon, beş yıl önce hastalığı nedeniyle East Grinstead Konser Bandosu'nda çalmayı bırakmak zorunda kalmıştı. Ameliyat sonrası duygularını şöyle paylaştı:

"Akım verildiğinde sağ elimin nasıl rahatladığını anında hissettim. Klarnet çalmak yeniden mümkün oldu, bu da beni inanılmaz mutlu etti. Şimdi yeniden yürüyebiliyorum; yüzmeye ve dans etmeye dönmeyi planlıyorum."

20 YIL DAYANABİLEN AKILLI PİL

Bacon'ın göğsüne, beynine bağlı olarak çalışan şarj edilebilir bir pil ünitesi yerleştirildi. Bu cihaz, beyin aktivitesini izleyerek elektrik uyarımını otomatik olarak ayarlayabiliyor ve yaklaşık 20 yıl boyunca değişim gerektirmiyor.