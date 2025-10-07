Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz ay beyin anevrizması teşhisiyle tedavi altına alınmıştı. Sevenlerini endişelendiren Yağtu, hastane sürecinin ardından yeni bir fotoğraf paylaşarak sağlık durumunun iyiye gittiğini gösterdi.

DÖRT ANEVRİZMA TESPİT EDİLDİ

Son olarak Kardeşlerim dizisinde rol alan Ahu Yağtu, 16 Eylül’de baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde oyuncunun beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört adet anevrizma tespit edildi.

Vertigo atağı sonucu sokakta düşüp bayılan Yağtu’ya, stent ve coil yöntemleriyle müdahale edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen oyuncu, hastaneden çıktıktan sonra şiddetli baş ağrıları dışında durumunun iyi olduğunu belirtti.

GÜLÜMSEYEREK PAYLAŞTI

Günden güne toparlanan Ahu Yağtu, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Aynada gülümsediği kareye “İşe... Şaka şaka” notunu düşen 47 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Cem Yılmaz ile evliliğinden Kemal adında bir oğlu bulunan Yağtu’nun neşeli hali, hayranlarına moral verdi.