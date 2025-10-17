Avusturya’nın Graz kentinde bir beyin cerrahı, 12 yaşındaki kızını acil bir beyin ameliyatına soktuktan sonra hayatı tehlikede olan hastanın kafatasını kız çocuğuna deldirmekle suçlanıyor.

Mahkeme, 2024 yılında yaşanan olayı dehşet içinde dinledi. Kaza geçiren 33 yaşındaki bir çiftçi, başına ağır bir dal düşmesi sonucu Graz Üniversitesi Hastanesi’ne beyin travması ile kaldırılmıştı.

Ameliyatın sonunda beyin basıncını ölçmek için talihsiz adamın beynine bir sonda yerleştirilmesi gerekiyordu. Bunun için hastanın kafatasına küçük bir delik açılması şarttı.

Doktorun ifadesine göre ameliyat başarıyla tamamlandı ve hasta kurtarıldı. Ancak o sırada kızına steril giysiler giydirilerek ameliyat ekibine katıldığı ve hastanın kafasındaki deliği açtığı belirtildi.

ANNESİ AMELİYATTAN ÇIKTI, KIZI MATKAPLA KAFA DELDİ

İddialara göre cerrahın tıp alanına ilgi duyan kızı, ameliyathanenin yanındaki odada ders çalışıyordu ve annesinden ameliyatı izlemek için izin istedi.

Doktor, hayatı pamuk ipliğine bağlı adamın ameliyatını izlemesi için kızına izin verdi. Beyin cerrahı anne, mahkemede “Uzun uzun tartışmadım. Sadece ikna olup evet hadi gel dedim” ifadelerini kullandı.

Cerrah, en büyük hatasının kızını ameliyat masasına yaklaştırmak olduğunu söyledi. Hakim Gundula Neudeck ise “Asıl hatanız onu, ameliyat odasına götürmek olmuş, bir çocuğun orada işi yok” yanıtını verdi.

Cerrah anne, ameliyatın bir kısmında dışarı çıkıp telefon ettiğini ve yardımcısını sorumlu bıraktığını söyledi. Bu esnada kızı ameliyatta kalıp, kafatasına delik açılmasına yardım etti.

Yardımcı cerrah ise kızın gerçekten delme işlemine yardım ettiğini belirtti. “Bana yardım edip edemeyeceğini sordu, reddetmedim. Bu büyük bir hataydı” dedi.

Yardımcı, matkabın kontrolünü hiçbir zaman bırakmadığını, sadece kızın elini matkabın üzerinde tuttuğunu ve hızı kendisinin ayarladığını söyledi.

'KIZIM İLK DELİĞİNİ AÇTI' DİYE ÖVÜNMÜŞ

Ameliyatta bulunan bir anestezi uzmanı, dört elin matkapta olduğunu, bunlardan ikisinin çocuğa ait olduğunu anlattı.

Doktor ise sonrasında yoğun bakımda ameliyat ekibiyle konuşurken “Kızım ilk deliğini açtı” diyerek övündüğünü ama bunu aptalca bir anne gururu yüzünden söylediğini itiraf etti.

Kız çocuğu mahkemede ifade vermeyi reddetti. Olayın ortaya çıkmasının ardından hastanede görevli iki cerrah da işten çıkarıldı.

Savcı Julia Steiner, “Bu olayın ciddiyeti hafife alınamaz, bu davranış hastaya ve meslektaşlara karşı büyük bir saygısızlıktı” dedi. Dava 10 Aralık’a ertelendi.