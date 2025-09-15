Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yurt dışına giden Türk doktorlar için, "Giderlerse gitsinler" çıkışının ardından Türkiye'den beyin göçü hızı arttı.

Her yıl Türkiye’den Almanya’ya yüzlerce Türk doktor, mühendis, işadamı, bilgisayar uzmanı, hemşire, teknik ve uzman eleman geliyor. DW'nin bir araştırması daha korkunç bir gerçeği ortaya koydu.

YÜZDE 80’İ ALMANYA HAZIRLIĞINDA

Türkiye’nin en prestijli okullarında bile durumun aynı olduğu, Almanca kurslarının dolduğu, özel Almanca dersleri alındığı ve okullarda Almanca taleplerinin patladığı belirtiliyor. Deutsche Welle’nin haberinde, "Ünlü okullar, özel okullar ve liseler artık Almanya’da eğitim almak için bir sıçrama tahtası diye görülüyor. Geçmişte seçkin liseler, mezunlarının yüzde 80’ini ünlü Türk üniversitelerine gönderiyordu. Bugün neredeyse aynı oranda öğrenci Almanya’ya gidiyor. Bazı liselerden mezun olanların ise tamamı Almanya’ya gidiyor" diyen eğitimcilerin görüşlerine yer verdi.

Türk gençlerinin ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ hayallerinin yerini Berlin, Aachen, Darmstadt, Münih, Frankfurt üniversiteleri aldı. Birinci sırada ise teknik üniversiteler yer alıyor.

GELECEĞE AÇILAN PENCERE

Almanca öğreten Goethe Enstitüsü ise, dünya çapında Almancaya karşı bir ilgi olduğunu ancak Türkiye’de bunun daha da yoğunlaştığını vurguladı ve talebi karşılayacak sayıda öğretmen ile altyapıları olmadığını açıkladı. Birçok öğrenci, Goethe Enstitüsü ve kurslar tamamen dolduğu için özel derslere avuç dolusu paralar veriyor. Gençler, Almanca dil becerilerini Alman üniversitelerine veya Almanya’da iş hayatına açılan pencere olarak görüyor.