Araştırma, Stony Brook Üniversitesi’nden nörobilimci Lilianne Mujica-Parodi’nin liderliğinde yürütüldü ve 18 ila 90 yaş aralığındaki 19 bin 300 kişinin beyin taramalarını inceledi. Araştırmada fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) ve elektroensefalogramlar (EEG) kullanılarak, beynin farklı bölgeleri arasındaki kan akışı ve elektriksel bağlantılar incelendi.

Çalışma, beyin yaşlanmasının insülin direnci ile bağlantılı olduğunu gösterdi. İnsülin direnci, kan şekerini hücrelere taşımak için daha fazla insülin gerektiği anlamına geliyor. Araştırmada, yüksek kan şekeri seviyesine sahip 40’lı yaşlarındaki kişilerin beyinlerinin, aynı yaş grubundaki insülin direnci belirtisi olmayan kişilere göre daha hızlı yaşlandığı görüldü.

KETOJENİK TAKVİYELER YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Araştırma ekibi, beyin yaşlanmasının, nöronların insüline yanıt verememesi nedeniyle glikoz eksikliğinden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Ketojenik takviyeler, vücudun şeker yerine ketonları enerji kaynağı olarak kullanmasına yardımcı olabiliyor.

Araştırmanın bu kısmında 20 ila 79 yaş aralığında 101 katılımcı, bir gece boyunca aç bırakıldıktan sonra fMRI taramasına alındı. Daha sonra katılımcılara ya keton içeren bir içecek ya da aynı kaloride şekerli bir içecek verildi. 30 dakika sonra yeniden fMRI taraması yapıldı.

Sonuçlar, keton içeceğinin, yaşlanmaya bağlı beyin ağı bozulmalarını azalttığını gösterdi. Bu etkinin özellikle 40 ila 59 yaş grubundaki kişilerde daha belirgin olduğu ve genç yetişkinlere göre yüzde 80 daha etkili olduğu tespit edildi. Ancak, 60 ila 79 yaş grubunda bu etkinin çok daha az olduğu görüldü.

Araştırma, keton takviyelerinin beyin yaşlanmasını yavaşlatma potansiyelini gösterse de, uzun vadeli etkilerini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Mujica-Parodi, bu takviyelerin yalnızca aşırı insülin direncine sahip ve kendi ketonlarını üretemeyen kişilerde etkili olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, düşük glikoz seviyelerinde vücudun kendi ketonlarını üretebileceği ve bu nedenle diyet değişikliklerinin de etkili olabileceği vurgulanıyor.