Beykoz Belediyesi’ne yönelik açılan konser soruşturmasında yeni gelişme...
Beykoz Belediye Başkanlığı'nın konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, gözaltına alındı.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.