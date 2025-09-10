Beykoz Belediyesi'nde peş peşe istifalar yaşanıyor...

Belediyenin Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in istifasının ardından CHP'li meclis üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partiden ayrıldı.

Son olarak bir diğer CHP'li Meclis üyesi olan Nevzat Cebeci de istifa ettiğini bildirdi.

BEYKOZ MECLİSİNDE KAÇ CHP'Lİ ÜYE VAR?

Böylece istifa eden CHP'li üye sayısı son 24 saatte toplam 4'e yükseldi.

Dört istifa öncesi Beykoz Belediye Meclisi'nde 18 CHP, 11 AKP ve iki de MHP'li üye yer alıyordu.

'BEYKOZLULARIN MENFAATLERİNİ SİYASİ HESAPLARIN ÜZERİNDE TUTACAĞIM'

Cebeci, istifa paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdürdüğüm siyasi çalışmalar süresince, değerli yol arkadaşlarımla birlikte önemli tecrübeler kazandım. Bu süreçte bana verilen destek ve katkılar için herkese gönülden teşekkür ederim.

Bugüne kadar sabırla ve dirençle üstlendiğim görevlerde ne yazık ki parti içindeki bazı kişi ve anlayışların birleştirici değil ayrıştırıcı, yapıcı değil yıkıcı tavırlar sergilediğine tanık oldum. Partiyi temsil etmek yerine kişisel hesapların öne çıkması, CHP’nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır.

Gelinen noktada mevcut şartlar altında CHP çatısı altında meclis üyeliğine devam edemeyeceğimi ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım.

Bu karar, yaşadığım süreçlerin ve gördüğüm gerçeklerin kaçınılmaz bir sonucudur. Beykoz’un ve Beykozluların menfaatlerini her türlü siyasi hesabın üzerinde tutarak Beykoz Belediye Meclis Üyesi olarak görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, dün akşam yaptığı açıklama ile CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Gürzel, Köseler'in tutukluluğu sürecinde AKP ve MHP'li üyelerden destek gördüğünü belirtmişti.

Ayrıca; iktidara yakın isimler Gürzel'in AKP'ye katılacağını öne sürmüştü.