İstanbul'un Beykoz ilçesinde belediyeye ait taşınmazların SGK ve vergi borçlarına karşılık devredilmesine yönelik yetki tartışması yargıya taşındı. Belediye Meclisi’nde alınan kararın ardından harekete geçen CHP’li üyelerin başvurusu üzerine idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

SEÇİMİ CHP KAZANMIŞTI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beykoz Belediyesi, AKP’den CHP’ye geçti. Alaattin Köseler, yüzde 45’in üzerinde oy alarak belediye başkanı seçildi ve göreve başladı. Ancak Köseler, 27 Şubat 2025’te “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Köseler’in yerine belediye meclisi tarafından Özlem Vural Gürzel başkan vekili seçildi. Gürzel’in kısa süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılması ilçede siyasi tartışmaları daha da büyüttü.

TAŞINMAZ DEVRİ YETKİSİ YARGIYA TAŞINDI

Belediye meclisinde alınan kararla Başkan Vekili Gürzel’e, SGK ve vergi borçlarının ödenmesi amacıyla belediye mülkiyetindeki bazı taşınmazların devri için yetki verildi. Bu kararın kamu yararına aykırı olduğunu savunan CHP’li meclis üyeleri ise konuyu idare mahkemesine taşıdı. Yapılan başvurunun ardından mahkeme, söz konusu yetki için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İHALEDE “MODEL YILI” ŞARTINA MAHKEME FRENİ

Öte yandan belediyede temizlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen araç kiralama ihalesi de yargıya konu oldu. Kamu İhale Kurumu kayıtlarına göre Beykoz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan “Atık Yönetimi ve Kent İçi Temizlik Hizmetleri Faaliyetleri kapsamında muhtelif araç kiralanması” ihalesine ilişkin bir firma itirazen şikayette bulundu. Şikayetin reddedilmesi üzerine açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesi teknik şartnamede yer alan araçların 2021–2022 model ve üzeri olması şartının rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme kararında, araçların model yılına ilişkin sınırlamanın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ne aykırı olduğu vurgulandı. Kararda, bu şartın maliyetleri artırabileceği, ihaleye katılımı azaltarak rekabeti sınırlayabileceği ve kamu zararına yol açabileceği ifade edildi.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme kararının ardından Kamu İhale Kurulu, daha önce alınan kararın ilgili kısmını iptal etti ve ihale hakkında yeni işlem tesis edilmesine hükmetti. Kurul, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca söz konusu ihalenin iptaline oybirliğiyle karar verdi.