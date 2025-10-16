Olay, dün saat 20.00 sıralarında Beykoz Çubuklu’da bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, Fethi Şancı bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, bıçakla Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

'BARIŞMA' BAHANESİYLE GELİP ÖLDÜRDÜ

Dairede kadının seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aysel Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aysel Karakoç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Fethi Şancı'yı yakaladı.

Gözaltına alınan Şancı emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZESİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Aysel Karakoç’un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazeyi Karakoç'un kardeşi teslim aldı.

Karakoç'un cenazesinin 17 Ekim Cuma günü öğle namazına müteakip Bahçelievler'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

CANİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fethi Şancı çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan, Aysel Karakoç'u kolundan tutarak yere düşürdüğü, ardından defalarca bıçakladığı görülüyor.