Beylikdüzü’nde inşaat çalışması yapılan sokakta meydana gelen yol çökmesi kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, öğle saatlerinde Kavaklı Mahallesi Çınarlı Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, bölgede devam eden inşaat çalışmaları sırasında yolun bir bölümü çöktü. Çökmenin etkisiyle asfaltın bir kısmı inşaat sahasına doğru kaydı. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı araç trafiğine kapattı. Çevrede inceleme başlatılırken, çökme anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yetkililerin bölgede teknik çalışma başlattığı öğrenildi.

