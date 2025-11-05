Son Dakika Arama
BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIN'DAN İLANEN TEBLİĞ
VERGİ NO ADRES UNVAN VERGİ VEYA
CEZA TÜRÜ		 VERGİ VEYA
CEZA DÖNEMİ		 TAKİP DOSYA
NO		 TAKİP TUTARI
0011666320 GÜZELYURT M.2138. SK. ESKİDJİ PAZAR 1/426 İSTANBUL-ESENYURT 3GEN WOOD BRIDGE MİMARLIK DEKO RASYON VE 0003 09/2020-09/2020 2022021814Mff0003869 201.420,98
0011666320 GÜZELYURT M.2138. SK. ESKİDJİ PAZAR 1/426 İSTANBUL-ESENYURT 3GEN WOOD BRIDGE MİMARLIK DEKO RASYON VE 0010 01/2019-12/2019 2022021814Mff0001631 158.485,38
1540034223 CUMHURİYET M.DERVİŞ EROĞLU C. BİZİMKENT Bizimkent Sitesi B1-01 3A 13 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL MUSTAFA AYDIN BAYKAL 0012 01/2019-12/2019 2024021514Mfg0000080 31.192,58
1600719176 CUMHURİYET M. 1979. SK. ONAY GARDEN RESIDENCE BDH BİRLEŞİK DANIŞMANLIK HİZME TLERİ ANON 0015 10/2020-10/2020 2021111114Mfg0017234 86.829,64
2020037189 MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT 0015 01/2015-01/2015 2023011814Mfh0000861 195.192,10
2020037189 MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT 0015 06/2015-06/2015 2023011814Mfh0000863 177.260,04
2020037189 MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT 0010 01/2014-12/2014 2023011814Mfh0000865 39.411,62
2020037189 MEHMET AKİF ERSOY M. UFUK C. 15/1 İST.-ESENYURT CANTEKS SAĞLIK TURİZGIDA İNŞAA T TEKSTİLT 0015 02/2015-02/2015 2023011814Mfh0000862 37.512,38
2731273844 YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS 0015 09/2020-09/2020 2021111114Mfh0012711 522.117,60
2731273844 YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS 0015 09/2020-09/2020 2021111114Mfh0013114 418.839,28
2731273844 YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. İNŞAAT 1. BLOK 155 /1 41 İST.BEYLİKDÜZÜ DEHERE MAKİNA İNŞAAT PLASTİK P ETROL TEKS 0015 08/2020-082020 2021111114Mfh0012705 36.117,60
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0010 01/2014-12/2014 2021111114Mfi0017422 1.116.129,80
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0010 01/2015-12/2015 2021111114Mfi0017438 890.280,80
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0033 01/2015-03/2015 2021111114Mfi0017433 666.167,22
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0015 12/2014-12/2014 2021111114Mfi0017423 597.476,22
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0033 10/2014-12/2014 2021111114Mfi0017421 467.232,04
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0015 01/2015-01/2015 2021111114Mfi0017428 456.274,10
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0015 02/2015-02/2015 2021111114Mfi0017445 369.494,00
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0015 09/2014-09/2014 2021111114Mfi0017419 301.826,22
3020514078 CUMHURİYET M 1996 S .5 18 ESENYURT İSTANBUL DKM GIDA KOZMETİK VESANAL MAĞA ZACILIK Tİ 0033 07/2014-09/2014 2021111114Mfi0017415 207.385,90
3300083710 YAKUPLU MERMERCİLER SAN SİT. 8. CD. 19 İST.-BEYLİKDÜZÜ EKOL MODÜLER MOBİLYASAN.VE TİC .LTD.ŞTİ. 0010 01/2014-12/2014 2021111114Mfi0017507 120.793,72
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0010 01/2016-12/2016 2021111114Mfi0017542 319.010,88
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0033 10/2016-12/2016 2021111114Mfi0017534 79.712,58
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 10/2016-10/2016 2021111114Mfi0017582 70.897,80
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0033 07/2016-09/2016 2021111114Mfi0017565 60.597,54
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0033 01/2016-03/2016 2021111114Mfi0017537 53.572,24
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 09/2016-09/2016 2021111114Mfi0017577 52.323,90
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 11/2016-11/2016 2021111114Mfi0017539 50.685,14
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 3074 01/2016-12/2016 2021111114Mfi0017548 41.521,38
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 03/2016-03/2016 2021111114Mfi0017559 40.259,36
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 02/2016-02/2016 2021111114Mfi0017553 40.064,40
3330724973 AŞIK VEYSEL M. KEMAL SUNAL SK. 38 ESENYURT İSTANBUL EMADİ GROUP İNŞAAT TEKSTİL NAK LİYAT İÇ V 0015 08/2016-08/2016 2021111114Mfi0017571 39.345,72
3891517831 YAKUPLU M. 67. SK. Konut 4/11 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL GARETTİ BİLİŞİM VE YAZILIM İTH ALAT İHRAC 0015 04/2020-04/2020 2021111114Mfi0015508 251.686,80
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0010 12/2016-12/2016 2021111114Mfj0014745 212.111,24
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0010 01/2017-12/2017 2021111114Mfj0014748 167.575,32
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0033 01/2017-03/2017 2021111114Mfj0014741 75.763,50
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0033 10/2016-12/2016 2021111114Mfj0014781 62.625,50
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 0/2016-08/2016 2021111114Mfj0014738 56.933,08
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0033 07/2016-09/2016 2021111114Mfj0014737 45.329,28
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0033 04/2017-06/2017 2021111114Mfj0014765 43.641,78
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 04/2017-04/2017 2021111114Mfj0014740 38.375,34
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 12/2016-12/2016 2021111114Mfj0014793 34.859,96
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 02/2017-02/2017 2021111114Mfj0014754 34.818,90
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0033 04/2016-06/2016 2021111114Mfj0014735 34.003,90
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 03/2017-032017 2021111114Mfj0014760 32.964,08
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 10/2016-10/2016 2021111114Mfj0014775 32.031,56
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 01/2017-01/2017 2021111114Mfj0014739 31.386,90
4030314872 AKEVLER M. FATİH SULTAN MEHMET C. 99 /1 4 İST.-ESENYURT İSTANBUL GÖKLER NALBURİYE İNŞAAT PLASTİ K REKLAM T 0015 06/2016-06/2016 2021111114Mfj0014757 26.450,10
4430099931 YAKUPLU M. 10. SK. - 17/4 BEYLİKDÜZÜ-İSTANBUL YÜCEL GÜREL 9047 01/2013-12/2013 2021111114Mfj0001720 42.237,16
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0010 01/2014-12/2014 2020031314Mfj0001113 551.880,26
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0033 01/2014-03/2014 2020031314Mfj0001105 110.369,71
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0033 10/2014-12/2014 2020031314Mfj0001140 110.322,44
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 03/2014-03/2014 2020031314Mfj0001123 81.247,87
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 10/2014-10/2014 2020031314Mfj0001137 69.724,16
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0033 07/2014-09/2014 2020031314Mfj0001120 68.442,42
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0033 04/2014-06/2014 2020031314Mfj0001130 59.471,38
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 12/2014-12/2014 2020031314Mfj0001143 58.492,51
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 09/2014-09/2014 2020031314Mfj0001133 48.988,74
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 02/2014-02/2014 2020031314Mfj0001119 45.716,55
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 04/2014-04/2014 2020031314Mfj0001124 44.592,18
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 08/2014-08/2014 2020031314Mfj0001128 42.256,55
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 11/2014-11/2014 2020031314Mfj0001142 34.058,49
4560113097 ESENKENT MAH/SEMT VEDAT ALTUN SK. 10 A 01 ESENYURT İSTANBUL HAMURCUOĞLU İNŞAAT TAAHHÜT NAK LİYE VE KE 0015 01/2014-01/2014 2020031314Mfj0001099 32.686,67
5210006319 YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. SKYPORT Skyport Residence Kapı No:1 Daire No:31 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL ALİEKBER KARATAŞ 0015 08/2015-08/2015 2022091214Mfk0000026 34.143,28
5430191873 İSTİKLAL M. 607. SK. Kapı No:33/1 Daire No:YOK MERKEZ - DÜZCE AZİZ KELEŞ 0032 10/2013-12/2013 2020031314Mfk0001373 49.729,56
5850050993 MEVLANA M. SULTAN AHMET C. AK ER AP Kapı No:1 Daire No:34 ESENYURT - İSTANBUL ÖMER FARUK KÖMÜRCÜOĞLU 0015 12/2013-12/2013 2023022614Mfk0003267 105.930,98
6300460633 YAKUPLU M. BAŞKENT C. 132 A A BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL NDR ELEKTRİK İNŞAAT MALZEMELER İ SANAYİ V 4315 01/2016-12/2016 2020031314Mfl0000349 34.331,58
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0010 01/2014-12/2014 2020031314Mfl0004197 647.865,78
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0015 09/2014-09/2014 2021111114Mfl0008242 373.969,04
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0033 07/2014-09/2014 2021111114Mfl0021098 315.632,20
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0010 01/2015-12/2015 2020031314Mfl0004202 211.420,62
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0015 12/2014-12/2014 2021111114Mfl0008247 181.725,28
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0033 10/2014-12/2014 2021111114Mfl0021100 141.728,04
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0033 04/2015-06/2015 2021111114Mfl0021105 118.311,80
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0015 05/2015-05/2015 2021111114Mfl0008218 95.115,78
6310541211 SANAYİ MAH/SEMT 1655. SK. 6 C 65 İSTANBUL-ESENYURT NG BİLİŞİM ALIŞVERİŞTEKS.İNŞ.T UR.VEDIŞ T 0015 06/2015-06/2015 2021111114Mfl0008223 36.979,02
6310637580 MARMARA M 240 S A4 BLK Kapı No:.. Daire No:1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL NERTAŞ GIDA TEKSTİL.YAPI İNŞAA T SAN VE T 0015 09/2015-09/2015 2024021514Mfl0000471 352.456,34
6310637580 MARMARA M 240 S A4 BLK Kapı No:.. Daire No:1 BEYLİKDÜZÜ - İSTANBUL NERTAŞ GIDA TEKSTİL.YAPI İNŞAA T SAN VE T 0015 10/2015-10/2015 2024021514Mfl0000472 96.214,20
Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın no ILN02325820