ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülkeyle kritik minerallere erişim için anlaşma imzalarken, başta Grönland olmak üzere bazı ülkeleri yer altı kaynaklarına erişim için tehdit ederken, Eskişehir-Beylikova’daki nadir toprak elementi (NTE) rezervlerin geleceği tartışılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın geçen yıl Beyaz Saray’daki görüşmesinde gündeme geldiği iddia edilen nadir elementlere bir talip daha çıkabilir. Uluslararası danışmanlık hizmetleri şirketi Ernst&Young’a (EY) göre Beylikova’daki rezerv Avrupa ülkelerinin de iştahını kabartabilir.

KAMU-ÖZEL İŞBİRLİĞİ

EY’nin nadir elementlerle ilgili merkez Avrupa bölgesinde yaptığı bir araştırma, EY Türkiye tarafından “Türkiye’nin, nadir toprak elementleri tedariğinde Avrupa Birliği ülkelerinin stratejik ortağı olma potansiyeli yüksek” başlığıyla paylaşıldı. EY Enerji Sektörü Lideri Cem Çamlı, “Yakın zamanda, Türkiye’de nadir toprak elementleri değer zincirinde rol alan yeni yatırımlar, girişimler ve kamu-özel sektör işbirliklerini göreceğimizi tahmin ediyoruz” tahmininde bulundu.

EY’nin raporunda, Çin’in nadir elementler ihracatında uyguladığı kontrol ve lisans uygulamalarının, Avrupa’da bazı sektörleri durma noktasına getiridiği vurgulandı.

YOĞUN TEMAS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise geçen hafta katıldığı TV yayınında Beylikova’daki tesis için “2-3 yıl içinde bu tesisi endüstriyel ölçekte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Saflaştırma teknolojileriyle ilgili

de hem Türkiye’de çalışıyoruz hem yurt dışındaki bu teknolojiyi alabileceğimiz şirketlerle, ülkelerle yoğun temas içindeyiz” dedi.

Trump’la yakınlık

FON yöneticisi, Ekonomist Işık Ökte kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “(ABD Başkanı Donald) Trump’ın bence Türkiye’ye yakın durmasının arkasında yatan en önemli nedenlerden biri nadir toprak elementleri. Çin hegemonyasına karşı gelebilecek bir kart olarak bizim rezervlerimizi görmekte” dedi. Ökte, Türkiye’nin yurt dışından yatırım alması halinde seryum, lantan, skandiyum ve niyobyumun üretimine hemen başlayabileceğini öne sürdü.

Nadir toprak elementi rezervi 12.5 milyon ton mu?

İKTİDARIN dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervine sahip olduğunu açıkladığı Beylikova’da nadir toprak elementlerinin büyüklüğü tartışılmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösteren Milli İstihbarat Akademisi, geçen hafta Dr. Celal Erbay imzasıyla ‘Çip savaşları ve nadir toprak elementleri’ başlığıyla bir analiz yayınlandı. Analizde paylaşılan bir haritada Türkiye’nin nadir toprak elementi rezervi büyüklüğünün 12.5 milyon ton olduğu belirtildi. Analizdeki haritada Türkiye’nin Çin ve Brezilya’nın ardından en büyük üçüncü rezerve sahip olduğu ortaya çıktı.

694 MİLYON TONDU

Enerji Bakanlığı Eskişehir’de 694 milyon ton rezerve sahip nadir toprak elementi olduğunu açıklamış ancak kanıtlamış rezervin büyüklüğüne ilişkin bir değer paylaşmamıştı. Milli İstihbarat Akademisi’nde yayınlanan analizde “(Türkiye için) En gerçekçi strateji, ileri düzey çip fabrikalarını sıfırdan kurmaya çalışmak yerine güçlü ve avantajlı olunabilecek aşamalara odaklanmaktır” tavsiyesi verildi.