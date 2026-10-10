Ne kadar sağlıklı beslendiğimiz, modern dünyada en çok tartışılan, kafaları karıştıran ve tek bir doğrusu olmayan konulardan biri… Zeytinyağı kullanmak, şekeri azaltmak, ekmeği kısmak ve vitamin desteği almak çoğu kişiye yeterli geliyor. Ancak asıl önemli soru şu: Bu alışkanlıklar gerçekten beyin sağlığını korumaya yetiyor mu?

Sağlıklı beslenmenin, beynin ihtiyaç duyduğu enerji, vitamin, mineral, antioksidan ve sağlıklı yağları düzenli olarak almasını sağlayan sürdürülebilir beslenme düzeni olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ‘’Amaç sadece doymak değildir. Amaç sinir hücrelerini korumak, inflamasyonu azaltmak, damar sağlığını desteklemek dolayısıyla zihinsel performansı da uzun yıllar sürdürebilmektir’’dedi ve şu bilgileri paylaştı:

Nerede hata yapıyoruz?

Birçok kişi sağlıklı beslendiğini düşünür. Ancak ayrıntıya bakıldığında önemli eksikler görülür. Sebze vardır ama çeşit yoktur. Kalori vardır ama besin değeri düşüktür. Sağlıklı besin seçilir ama öğün düzeni hatalıdır. Beyni bir motor gibi düşünmek faydalı olabilir. Motor çalışır ancak yakıt kalitesi düşükse performans zamanla düşer.

Neden Akdeniz Diyeti öneriliyor?

Bilimsel veriler değerlendirildiğinde en güvenilir yaklaşım dengeli, antiinflamatuar, damar dostu beslenme modelidir. Dolayısıyla bilimsel çalışmalar en çok Akdeniz diyeti üzerinde yapılmıştır. Uzun yıllar süren araştırmalar şunu göstermektedir: Akdeniz tipi beslenen kişilerde unutkanlık daha yavaş ilerleyebilir ve Alzheimer riski daha düşük olabilir. Bunun birkaç nedeni vardır. Öncelikle, bu beslenme vücuttaki gizli iltihabı azaltır. İltihap, beyin yaşlanmasının önemli nedenlerinden biridir. İkinci olarak, damar sağlığını korur.

Beyin damarlarla beslenir, damar ne kadar sağlıklıysa, beyin de o kadar iyi çalışır. Üçüncü olarak, zeytinyağı ve balık gibi besinler beyin hücrelerini koruyan maddeler içerir. Bu nedenle birçok doktor ve sağlık kurumu Akdeniz diyetini en güvenli beslenme şekli olarak kabul eder.

Unutkanlıkla beslenme arasında ilişki var mı?

Evet, güçlü bir ilişki var. Unutkanlık nedenleri arasında vitamin eksiklikleri, insülin direnci, kronik inflamasyon (iltihaplanma) önemli yer tutar. Bu faktörlerin tamamı beslenmeyle yakından bağlantılıdır. Bazı durumlarda beslenme tarzı düzeltildiğinde hafıza yakınmalarında belirgin iyileşme görülebilir. Bu nedenle beslenme değerlendirmesi zihinsel şikayetlerde önemli bir basamaktır.

İşlenmiş gıdalar neden risk oluşturur?

İşlenmiş gıdalar raf ömrünü uzatmak, lezzeti artırmak ve maliyeti düşürmek amacıyla çok sayıda katkı maddesi içeren ürünlerdir. Son yıllarda yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda bu gıdaların yüksek tüketimi ile demans riski arasında ilişki olduğu gösterilmiştir.

Ne yemediğiniz, ne yediğiniz kadar önemlidir. Bedeninizi ve zihninizi sağlıklı tutmak için uzak durmanız ya da tüketimini azaltmanız gereken yiyecekler şöyle sıralanabilir:

- Fast food, patates cipsi ve gazlı içecekler gibi aşırı işlenmiş gıdalar

- Şekerli yiyecekler, örneğin şekerlemeler, tatlılar ve soslar.

- Doymuş yağ oranı yüksek gıdalar

- Sodyum (tuz) oranı yüksek gıdalar

- Alkol

Bu ürünler bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyebilir. Bağırsak beyin ekseni üzerinden inflamasyon süreçlerini artırabilir. Kronik inflamasyon ise bilişsel gerileme için önemli risk faktörlerinden biridir.

Hangi sorunlar yaşanabilir?

Beyin vücut ağırlığının küçük bir kısmını oluşturur, fakat günlük enerjinin yaklaşık yüzde 20’sini tüketir. Bu nedenle beslenme kalitesi zihinsel performansı doğrudan etkiler. Araştırmalar bazı kritik noktaları göstermektedir:

- Antioksidan eksikliği beyin yaşlanmasını hızlandırabilir

- Omega 3 yetersizliği sinir hücreleri iletişimini zayıflatabilir

- Yüksek şeker tüketimi hafıza performansını düşürebilir

- İnsülin direnci bilişsel gerilemeyi hızlandırabilir.

Hangi besinler olmazsa olmaz?

Bilimsel çalışmalarda bazı besin grupları özellikle öne çıkar...

- Yeşil yapraklı sebzeler folat ve antioksidan içerikleriyle sinir hücrelerini destekler.

- Yağlı balıklar, ceviz, keten tohumu Omega-3 açısından zengindir. Zeytinyağı damar sağlığını koruyan sağlıklı yağlar içerir ve beyin fonksiyonları için faydalıdır.

- Yumurta beyninizin hafızayı ve ruh halini yönetmesine yardımcı olduğu gösterilen bir besin maddesi olan kolin açısından da zengindir.

- Yeşil çaydaki kafein ve L-teaninin birleşimi, hafıza, dikkat ve genel beyin fonksiyonlarına iyi gelir.

- En az % 70 kakao içeriğine sahip bitter çikolatadaki flavonoidler, beyinde bilgiyi hızlı işleme, kelimeleri kolay bulma gibi bazı düşünme becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

- İnsan beyninin yaklaşık % 75’i sudan oluşur, bu nedenle düzenli su tüketimi zihinsel performans ve beyin sağlığı için hayati önem taşır.

Tabii burada önemli olan tek bir mucize besin değil, dengeli ve sürekli bir sağlıklı beslenme modelidir.