Alex, doğduğunda tamamen sağlıklı görünüyordu. Ancak doğumdan iki ay sonra yapılan bir muayenede, nadir görülen hidranensefali adlı hastalığa sahip olduğu ortaya çıktı.

Bu rahatsızlık, beynin büyük bir kısmının yok olmasıyla karakterize ediliyor; yani Alex'in kafatasında sadece serçe parmağı büyüklüğünde bir beyin dokusu bulunuyordu.

"EN FAZLA 4 YIL YAŞAR" DEDİLER

Doktorlar, Simpson ailesine kızlarının en fazla dört yıl yaşayabileceğini söyledi. Ancak Alex, tüm tahminleri boşa çıkararak yirmi yıl boyunca hayatta kaldı.

Babası Shawn Simpson, yerel televizyon kanalı KETV'ye yaptığı açıklamada, "Yirmi yıl önce çok korkuyorduk. Ama inanç… sanırım bizi hayatta tutan şey oydu" diye konuştu.

Aileye göre Alex'in görme ve duyma merkezleri eksik olsa da, çevresindekilerin duygularını hissettiğine inanıyorlar.

"ETRAFINDAKİ DUYGULARI HİSSEDİYOR"

14 yaşındaki kardeşi SJ, ablasının duygusal farkındalığından bahsediyor:

"Etrafında biri stresliyse, hiçbir şey olmasa bile Alex onu hissediyor. Mesela anneannemin sırtı ağrıdığında, Alex bunu fark ediyor... İnanılmaz bir şey."

SJ, kardeşinin hastalığını anlamak için zamanının çoğunu araştırmaya harcadığını ve onunla gurur duyduğunu söylüyor.

"YAŞAYAN BİR MUCİZE"

Doktorların "dört yıldan fazla yaşaması imkânsız" dediği Alex, ailesi için bir umut sembolü haline geldi. Simpson ailesi, kızlarını "yaşayan bir mucize" olarak tanımlıyor:

Babası, "Onun gücü hepimize ilham veriyor" diyor...