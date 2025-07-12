Zihinsel sağlığımızın, yaşam süremiz üzerinde büyük bir etkisi var.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. “Derya Uludüz, şu sorulara olumlu yanıtlar vermek önemli” diyor.

- Yaş alırken beynimiz de bizimle aynı hızda ve güçte ilerleyebiliyor mu?

- Kaslarımız hâlâ güçlü mü?

- Denge sistemimiz bizi koruyabiliyor mu?

- Hafızamızda sevdiklerimizin isimleri duruyor mu?

- Ruh halimiz hayatla bağ kurmamıza izin veriyor mu?

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz

NÖRO-LONGEVITY NEDİR?

Hayat uzuyor, evet ama bu yolculuğun anlamlı olabilmesi için beyin bizimle gelmeli.

İşte nöro-longevity, tam da bunu sağlamak için var...

Nöro-longevity, beyin yaşlanmasını geciktirme ve bilişsel fonksiyonları korumaktır.

Zihinsel berraklık, güçlü hafıza, sağlam bir denge sistemi, güçlü kaslar, ağrısız bir yaşam, duygusal

dayanıklılık ve sosyal bağları sürdürebilmek... Bunların hepsi nöro-longevity’nin kapsama alanında…

Beyninizin geleceği bugünden başlar

Beyin sağlığınızı korumak yalnızca yaşlılıkta değil, genç yaşlardan itibaren başlamalıdır. Nöro-longevity prensiplerini hayatınıza entegre ederek zihinsel keskinliğinizi koruyabilir ve uzun ömürlü bir beyin sağlığına sahip olabilirsiniz. İşte onlar…

Dengeli beslenmek önemli

Beyin sağlığı için antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve nöroprotektif bileşenler açısından zengin besinler tüketmelisiniz.

Omega-3 kaynakları:

Somon, ceviz, keten tohumu.

Antioksidanlar:

Yaban mersini, yeşil çay, zerdeçal.

Magnezyum ve B vitamini içeren gıdalar:

Avokado, badem, koyu yeşil yapraklı sebzeler.

Ayrıca, şeker ve işlenmiş karbonhidrat tüketimini azaltarak, beyin sisi ve bilişsel bulanıklığı önleyebilirsiniz.

Beyin yavaşlarsa hayatın tüm ritmi bozulur

Bugün biliyoruz ki, yaşlanmanın en belirleyici organı beyindir.

Kalp atar, akciğer solur, mide çalışır ama beyin yavaşlamaya başladığında hayatın tüm ritmi bozulur. Dolayısıyla longevity dediğimiz uzun yaşam yaklaşmını hedefliyorsak, nöro-longevity olmadan bu hedef eksik kalır.

Genler kadar yaşam tarzı da etkilidir

Genetik miras etkili ama bu yaşa kadar yaptığımız seçimler, nasıl beslendiğimiz, ne kadar uyuduğumuz, ne kadar hareket ettiğimiz, stresle nasıl başa çıktığımız, sosyal ilişkilerimiz de beynimizin yaş alma hızını etkiliyor…

İlk sinyaller ne zaman başlar?

Belki şaşırtıcı gelecek ama beyin yaşlanmanın ilk sinyalleri 35 yaş civarında başlıyor.

Bunun anlamı şu: Biz daha “genç” sayıldığımız yıllarda, farkında olmadan beynimizin ve sağlığımızın kaderini şekillendiriyoruz.

Ne yapmalıyız?

Sağlık deyince çoğu zaman aklımıza yakınmalarımız olunca doktora gideriz. Oysa beyin sağlığı için de geç kalmanın geri dönüşü olmayabilir. Çünkü alzheimer, parkinson gibi sinsi hastalıklar fark edilene kadar beyin dokusunda ciddi kayıplar yaşanır. Oysa henüz sağlıklıyken yaşam tarzı değişiklikleriyle önlem alınabilir.

Uykusuz kalmayın

Uyku, beynin toksinlerden arındığı ve bilgileri uzun süreli hafızaya aktardığı süreçtir. Günde en az 7-8 saat kaliteli uyku almak beyin sağlığınızı korumanın en etkili yollarından biridir.

İşte ipuçları...

- Melatonin dostu bir ortam oluşturun: Mavi ışığı azaltın, odanızı karartın.

- Uyku rutini geliştirin:

Aynı saatlerde yatıp kalkmaya çalışın.

- Kafeini akşam saatlerinde tüketmeyin:

Beyninizi rahatlatacak bitki çayları için. Tabii ölçülü olmak kaydıyla… Uykusuzluk, demans ve Alzheimer riskini artırabilir.

Stresi yönetmek şart

Kronik stres, kortizol seviyelerini yükselterek beyin hücrelerine zarar verebilir.

Azaltma yolları:

- Meditasyon ve nefes egzersizleri yapın.

- Günlük tutarak duygularınızı ifade edin.

- Sosyal bağlarınızı güçlendirin.

Unutmayın! Aşırı stres, hafıza kaybı ve konsantrasyon bozukluklarına yol açabilir.

Hareketin gücü

Fiziksel egzersizler, beyninizin genç kalmasını sağlayan en güçlü araçlardan biridir.

İşte faydaları:

- Beyin hücrelerini yenileyen BDNF hormonunu artırır.

- Dopamin ve serotonin üretimini destekleyerek ruh halinizi iyileştirir.

- Stres hormonlarını azaltır, hafızayı güçlendirir.

Koşu ve yürüyüş – Kan dolaşımını hızlandırır.

Yoga ve meditasyon – Stresi azaltır, zihni sakinleştirir.

Ağırlık antrenmanı – Bilişsel fonksiyonları destekler.

Sadece kaslarınızı çalıştırmanız yetmez!

Beyin tıpkı kaslar gibi çalıştırılmalıdır! Zihinsel aktiviteler, hafıza ve bilişsel fonksiyonların güçlenmesine yardımcı olur.

Beyin egzersizleri için öneriler

- Yeni bir dil öğrenin.

- Satranç, sudoku veya bulmaca çözün.

- Farklı müzik türleri dinleyin, enstrüman çalmayı deneyin.

- Eve, işe, alışverişe farklı yollardan gidin, hep aynı güzergahı kullanmayın.