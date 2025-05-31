Bilim insanları, hafızayı güçlü tutmanın en önemli yollarından birinin sağlıklı beslenme olduğunu belirtiyor.

Kitap okumak, bulmaca-SUDOKU çözmek, sosyalleşmek, yeni şeyler öğrenmek, zaman zaman işe ve eve farklı yollardan gitmek ya da bazı eşyaların yerlerini değiştirmek beyni çalıştırır. Ancak bilim insanları, beslenmenin beyin sağlığında öne çıkan güçlü bir faktör olduğunu vurguluyor.

YEDİKLERİMİZ DOĞRUDAN ETKİLER

Beynimizin, yediklerimizle doğrudan etkilendiğini belirten Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘’Hele bir de ‘nöroplastisite’ diye bir şey var ki, işin rengi iyice değişiyor. Bu kavram, beynin kendini yeniden şekillendirme, yeni bağlantılar kurma ve öğrenmeye açık kalma yeteneğidir. Bu süreç de doğru besinlerle ciddi anlamda desteklenebiliyor’’ dedi. Peki hangi yiyecekler bu sürecin dostu, hangileri düşmanı? İşte Prof. Dr. Uludüz’ün yanıtı:

Prof. Dr. Derya Uludüz

GÜNDE 1 YUMURTA YİYİN

Kolin bakımından zengin olan yumurta, nörotransmitterin üretiminde kullanılarak kişinin hafıza ve öğrenme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

B6, B12 ve folik asit gibi B vitaminleri yumurtanın içerisinde yer alarak yaşlanmaya bağlı olarak görülen bilişsel gerilemeyi önler. Aynı zamanda lutein ve zeaksantin gibi antioksidan barındırdığından vücuttaki oksidatif stresin azalmasına katkıda bulunur. Beyne olan bir diğer faydası ise serotonin (mutluluk) hormonunu artırarak, depresyon ve anksiyete riskini azaltır. Dolayısıyla günde bir yumurta (haşlanmışını tercih edin) tüketilmek beyin için de çok önemlidir.

Çayınıza, çorbanıza, salatanıza mutlaka limon ekleyin

Limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller, zengin vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde beyin sağlığına katkıda bulunur. C vitamini açısından zengin olan bu besinler beyni serbest radikallere karşı koruyarak hücrelerin zarar görmesini engeller. Beyinde oluşan iltihaplanma bilişsel fonksiyonların bozulmasına neden olabileceğinden anti-inflamatuar (iltihap önleyici) etkiye sahip olan turunçgiller düzenli tüketilmelidir.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Su belki de en önemlisi… Yeterince su içmediğinizde beyniniz resmen yavaşlama moduna geçer. Dikkatiniz azalır, baş ağrısı kapıda bekler. Gün içinde su içmeyi unutmamak, en kolay ama en etkili alışkanlıklardan biri. Her gün mutlaka 2-2,5 litre su için. Eğer suyla aranız yoksa limon, salatalık ya da naneyle aromalandırıp, tüketin.

İYİ YAĞLARI TERCİH EDİN

Beynimizin yaklaşık yüzde 60’ı yağdan oluşur. Yani kaliteli yağlarla arası oldukça iyidir… Omega-3 yağ asitleri bu noktada başrolü alır. Hafızayı güçlendirir, nöronlar arası iletişimi destekler. Somon, ceviz, avokado, zeytinyağı sadece kalbe değil beyne de iyi gelir.

ANTİOKSİDAN DEPOSU SEBZELERDEN ŞAŞMAYIN

Renkli sebzelerden oluşan bir tabak, aslında beyne yapılmış bir iyilik paketi gibidir. Kara lahana, brokoli, ıspanak, marul, roka gibi antioksidan bombaları beynimizi yaşlanmaya karşı savunuyor. Bilimsel çalışmalar, bu besinlerin öğrenme hızını artırdığını bile söylüyor.

PROBİYOTİKLERİ SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

Fermente gıdalar yani yoğurt, kefir, ev turşusu gibi probiyotik dostlarımız, bağırsak florasını iyileştirerek “bağırsak-beyin hattını” destekler. Bu hat sayesinde serotonin gibi mutluluk hormonlarının üretimi artar. Yani ruh haliniz iyileşir.

ARALIKLI ORUCU DENEYİN

son zamanların popüler yaklaşımı ‘aralıklı oruç’ da beyne iyi gelir. Aralıklı oruç, günde iki öğün beslenmeyi esas alan ve ortalama 14-16 saati sadece sıvı tüketip sıfır kalori kazanımını hedefleyerek geçirmeyi prensip haline getiren bir beslenme modelidir. Bu beslenme modeli, beyinde BDNF adı verilen özel bir proteini artırır. Bu protein de beyin hücrelerinin sağlıklı kalmasını ve yeni bağlantılar kurmasını sağlar. Yani aç kaldığınızda beyniniz aslında temizlik yapar, tazelenir.

YAĞLI TOHUMLAR OLMAZSA OLMAZ

Kuruyemişleri de unutmayalım. Özellikle ceviz ve badem, E vitamini ve polifenoller sayesinde beyin hücrelerini korur. Günde bir avuç çiğ kuruyemiş tüketmek beyin sağlığına güç katar.

BİTTER ÇİKOLATAYI TERCİH EDİN

Bitter yani yüzde 70 ve üzeri kakao içeren çikolataları ölçülü tüketmek, beyne hem minik bir mutluluk molası sağlar hem de flavonoid ve kafein içeriğiyle odaklanmaya ve iyi bir ruh haline katkıda bulunur. Ayrıca hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını geliştirir.

ŞEKERDEN KAÇININ

Günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan, ama beynimize zarar veren alışkanlıklar da var maalesef. İlk sırada: Şeker… Fazla şeker tüketimi özellikle de mısır şurubu, beyin hücrelerinde iltihaplanmaya neden oluyor. Bu da unutkanlık, dikkat dağınıklığı, öğrenme zorluğu gibi problemleri beraberinde getiriyor. Mısır şurubundan uzak durmak, rafine şekerleri mümkün olduğunca azaltmak, zihinsel berraklık için harika bir adım.