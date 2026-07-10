İBB davası kapsamında tutuklanan ve önceki gün görülen 64. celsede beş kişiyle birlikte tahliyesine karar verilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, cezaevinden çıktıktan sonra ilk olarak babasının evine gitti. Baba evinde ailesiyle bir araya gelen Güney’i burada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer karşıladı.

‘HASRET KALDIK’

Babasının mütevazı evinin önünde büyük bir kalabalık İnan Güney’i karşıladı. Evin balkonuna çıkarak kendisini karşılamaya gelenlere seslenen İnay Güney şunları söyledi:

“Tek başımıza hücrede kaldık. On bir aydır anaya, babaya hasret; yâre hasret, çocuklara hasret, tek başımıza hücrede kaldık. Biz bunu bir cezaevi olarak görmedik. Biz bunu demokrasi ve özgürlük nöbeti olarak gördük. Bugün o nöbeti hâlâ cezaevinde tutan arkadaşlarım var.

Silivri’den çıktı, binler karşıladı.

İÇERİYE SELAM

Örnektepe’den, Beyoğlu’ndan Silivri’de yatan tüm arkadaşlarıma, tüm başkanlarıma, tüm bürokratlara binlerce selam olsun diyorum. Oradan, Silivri’den benim bedenimi, vücudumu tahliye ettiler. Ben buradayım ama vücut olarak buradayım. Benim beynim, yüreğim hâlâ orada.”

Güney daha sonra ailesiyle birlikte eve geçip hasret giderdi.

Günaydın ailem!

Güney, dün sabah ise X hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını, “11 ay sonra biz. Günaydın ailem. Günaydın Beyoğlu’m” notuyla paylaştı. Güney, üç kızı, eşi ve patili dostuyla birlikte bu pozu verdi.