Tutuklanarak görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in yerine bugün Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçiliyor. Seçim başlamadan AKP ve CHP grupları arasında tartışma yaşandı.
CHP Grubu’nun Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Adayı Av. Sefer Karaahmetoğlu, AKP Grubu'nun adayı ise Süleyman Baba oldu.
BEYOĞLU BELEDİYESİ MECLİS DAĞILIMI
Beyoğlu Belediye Meclisi'nde CHP'nin 17, AKP'nin 11, MHP'nin 2 ve bir de bağımsız üye bulunuyor.
CHP'Lİ ÜYELER SLOGAN ATARAK SALONA GİRDİ
CHP'li Meclis üyeleri seçim öncesi salona girerken, "İnan Güney onurumuzdur", 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarını attı.
SEÇİM BAŞLAMADAN TARTIŞMA BAŞLADI, KAMERANIN YÖNÜ DEĞİŞTİ
Seçim başlamadan CHP ve AKP grubu arasında seçim güvenliğine ilişkin tartışma çıktı. Tartışma sonrası kameraların yeri değiştirildi.