Beyoğlu'nda 3 katlı otelde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otele yayıldı. Yangın da mahsur kalan 3 kişi, otel çalışanları tarafından kurtarıldı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Bostan Mahallesi Kalyoncu Kulluoğlu Caddesi’ndeki 3 katlı otelde çıktı. Bilinmeyen bir nedenle bodrum kattaki yemekhaneden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek otele yayıldı. Yangın sırasında mahsur kalan 3 kişi otel çalışanları tarafından kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken cadde trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın nedeniyle otelde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'YANGIN MERDİVENİNİN OLMAMASI BÜYÜK HANDİKAP'

Otelde kalanlardan Kadir Güzel "Birden 'yangın var' diye bağırmalar oldu. Turistler İngilizce bağırıyorlardı, panik oldu oksijen azalınca. Biz birinci kattaydık, aşağı inmekten vazgeçtim ben. Ondan sonra ben turiste, ‘Anında müdahale ederler’ dedim. Oradaki polisler de elinden geleni yaptı, anında müdahale etti, yardımcı oldular. İtfaiye de yaptı, belediyeden arkadaşlar da müdahale etti. Onlar anında müdahale etmese bir çok insan oksijensizlikten zehirlenip ölebilirdi. Ama yangın merdiveninin olmaması büyük handikap. Panikten camdan atlayanlar oldu. Ama anında müdahale edildi yani itfaiye mükemmel yaptı işini. Trafik polisleri de yardımcı oldu, görevleri olmamasına rağmen hemen geldiler, kapıları açmaya çalıştılar. Şurada itfaiye geç gelse bir çok insan ölebilirdi. Bolu'daki gibi olay gibi acı bir olay yaşanabilirdi. Herhalde mutfakta yemek yapmaya çalışırken o sırada bir şeyler oldu yangın çıktı" dedi.