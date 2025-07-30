Olay İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 27 Temmuz'da meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Çukurcuma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir antikacıya silahla ateş açılmasıyla ilgili harekete geçti.

İş yerine iki merminin isabet ettiği belirlenirken, olay yeri çevresinde üç boş kovan ele geçirildi.

HAMAMDA EĞLENİRKEN YAKALANDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, iş yerine silahla ateş açan şüpheli ile olaya karıştığı belirlenen üç zanlının hamamda olduğunu belirledi.

Çevrede alınan güvenlik önleminin ardından dört şüpheli, hamamda eğlendikleri esnada polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlılara ait bir silah da ele geçirildi.

Şüphelilerden M.A. (15) Çocuk Büro Amirliği, M.B.A. (20), K.K. (19) ve R.D. (32) Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtta, bir şüphelinin iş yerinin camına doğru 3 el ateş edip kaçtığı görülüyor.