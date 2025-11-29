İstanbul Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi’nde 16 Ekim günü saat 09.00 sıralarında güvenlik görevlisi Nurullah P. ile Behçet T. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında Nurullah P., Behçet T.’yi yere düşürdü ve baş ve gövdesine defalarca yumruk ve tekme attı.

Saldırgan Nurullah P., olayın ardından polise giderek kendini ihbar etti. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mekânın güvenlik görüntülerini inceleyerek Nurullah P.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darbedilen kişinin saldırgandan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Alkollü olduğu iddia edilen güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile Behçet T. (35) arasında küfür nedeniyle tartışma çıktığı öğrenildi.