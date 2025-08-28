Yangın, saat 21.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden bina sakinleri, daireyi ve binayı hızla boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın devam ederken mutfakta bulunan tüp bir anda patladı. Patlamanın şiddetli sesi mahallede büyük paniğe yol açtı. Mahalle sakinleri korkuyla sokaklara çıktı.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ise herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Görgü tanıklarından biri, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Evdeydim, kızım ‘Arkadaşımın evi yanıyor’ diye bağırdı. Koşarak geldim. Herkese ‘Açılın, patlama olabilir’ dedim. Daha lafımı bitirmeden bir anda büyük bir patlama oldu, alevler her yeri sardı. Çok korktuk. İtfaiye 5 dakika içinde geldi, sağ olsunlar müdahale ettiler. Bildiğim kadarıyla içeride kimse yoktu, sadece yaşlı bir teyzenin orada olduğunu duydum. Çocuklarımı bile uzaklaştırdım olay yerinden.”

Yangının çıkış nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.