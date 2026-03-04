Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla iki takım da grubu 4'er puanla bitirdi ve organizasyona veda etti.

Maçın 22. dakikasında Churlinov'un sol taraftan kullandığı kornerde kaleci Beytullah İpek, ön direkte meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu ceza yayı içinde önünde bulan Keita'nın bekletmeden vuruşunda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'nden Ali Keten, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 sonuçlandı.

KOCAELİSPOR 10 KİŞİ

52.dakikada Kocaelispor, 10 kişi kaldı. Alhan Kurtoğlu'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Kaçan, Kocaelisporlu Rivas'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Rivas'a önce sarı kart veren hakem Melih Aldemir, VAR uyarısıyla monitöre gitti. Pozisyonu tekrar izleyen hakem Melih Aldemir, gösterdiği sarı kartı iptal ederek, bariz gol şansını engellediği için oyuncuyu kırmızı kartla oyundan attı.

57.dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emir Terzi'nin pasında topla buluşan Alhan Kurtoğlu'nun altıpas çizgisi önündeki vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, sahadan 1-0 galip ayrıldı.