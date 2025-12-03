Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Beyoğlu Yeni Çarşı ile Süper Lig'de haftaya 4. sırada giren Göztepe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Güçlü rakibini 1-0 mağlup eden Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda gruplara kalarak tarihi bir başarı elde etti.

Karşılaşmanın tek golünü 10. dakikada Barış Zeren kaydetti. Alperen Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Barış Zeren, ceza sahası dışından yaptığı sert ve düzgün vuruşla kaleci Mateusz Lis'i mağlup ederek takımını öne geçirdi.

Yediği golden sonra oyunun kontrolünü ele alan ancak temposunu yükseltmekte zorlanan Göztepe, aradığı golü bulamadı. Maçın başında elde ettiği 1-0'lık avantajı korumayı başaran Beyoğlu Yeni Çarşı'da kaleci Muhammed Fatih Yeniay, yaptığı kurtarışlarla takımının tur atlamasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon ilk kez forma giyen 18 yaşındaki kaleci, Göztepe'nin 6 isabetli şutunda kalesini gole kapadı. Göztepe'nin üç topunda ise direkler gole izin vermedi.

Bu sonuçla büyük bir sürprize imza atan Beyoğlu Yeni Çarşı, Türkiye Kupası'nda gruplarda mücadele edecek. Beyoğlu Yeni Çarşı, 2. Lig Beyaz Grup'ta 13 haftada topladığı 13 puanla haftaya 13. sırada girmişti.