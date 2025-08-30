Hem yemeklerde hem salatalarda kullanılan biber, Türk mutfağının en çok kullanılan sebzelerinden biri. Alışveriş sırasında biberin tatlı ya da acı olduğunu anlamak çoğu zaman zor olabiliyor. Basit bir gözlemle bu sorunun cevabını önceden kestirebilirsiniz.

Biberin acı olduğunu ilk olarak kesildiğinde anlayabilirsiniz. Ortaya çıkan aroma biberin karakterini ortaya koyan ilk işaretlerden biri. Eğer biberi ikiye böldüğünüzde yoğun ve keskin bir korku yayılıyorsa bu büyük ihtimalle biberin acı olduğunu gösterir. Tatlı biberler de ise durum tam tersidir. Daha hafif ve nötr kokar.

BİBERİN ACI MI TATLI MI OLDUĞUNU ANLAMANIN YOLU

Biberin acılığını sap kısmından da anlayabilir. Acılık sadece tadında değil görüntüsünde de saklı. Sap kısmında koyu yeşil tonlar ve belirgin damarlar ya da pürüzlü bir yüzeyi varsa bu biberin acı olma ihtimalini artırıyor. Tatlı biberler de ise genelde bu homojen ve düz renklidir.

UCUNDAN BİR PARÇA ALIP DİLİNİZE DEĞDİRDİN

En kesin yöntemlerden biri de biberin ucundan çok küçük bir parçayı koparıp dilinize hafifçe dokundurmaktır. Bu sayede biberin yakıcılığı hemen anlaşılır. Ancak bu işlemi yaparken dikkatli olun, bazı biberler ilk temasta bile yoğun bir acılık hissi verebilir.

DIŞ YAPISINA DİKKAT

Görsel değerlendirme sırasında dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur da biberin dış yüzeyidir. Genellikle parlak, düzgün ve çizgisiz yüzeye sahip olan biberler tatlı olurken, buruşuk ve çatlaklı yapıda olanlar daha sert ve acı olabilir.

TEK BİR GÖZLEMLE FİKİR EDİNEBİLİRSİNİZ

Her biberi tatmak mümkün olmasa da, rengi, kokusu, dokusu ve şekli gibi bazı fiziksel özelliklere dikkat ederek acılığı hakkında fikir edinmek mümkündür. Bu sayede yemek hazırlarken ya da alışverişte yanlış seçim yapma riskinizi en aza indirebilirsiniz.