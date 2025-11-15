Kocaeli'de bir kişi, boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önceki gün 34 yaşındaki Burak E.'nin, boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek bıçakladığı 36 yaşındaki arkadaşı Ercan Kavşut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre eski eşi M.K.’yi işyerinde darp edip bıçaklayan Burak E., daha sonra da eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u kullandığı otomobilin direksiyonunda defalarca bıçakladı. Burak E.’nin Kavşut’u bıçakladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayda ağır yaralanan Kavşut, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Burak E. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü emniyetteki sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Burak E.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.