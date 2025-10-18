Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde İl Müftülüğü’ne bağlı olarak hizmete giren Mescid-i Aksa Kur’an Kursu’nun açılış töreni, laiklik tartışmalarını yeniden alevlendirecek türdendi. Açılışı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, aynı zamanda İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olan Bilal Erdoğan yaptı.

BİLAL ERDOĞAN AÇTI, PROTOKOL ORADAYDI

Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AKP Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir protokol heyeti katıldı.

KAMUSAL ALAN VE DİNİ VAKIFLAR İÇ İÇE GEÇTİ

Mescid-i Aksa Kur’an Kursu’nun açılışı, devletin kaynaklarının dini vakıflarla iç içe geçmiş yapılar eliyle nasıl kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın etkinliği ve devlet protokolünün bu tür açılışlara eksiksiz katılımı, laiklik ilkesinin geldiği noktaya dair kaygıları artırıyor. Kur’an kursu açılışının adeta bir “devlet töreni” havasında geçmesi, dini alanın kamusal yaşamda ne denli merkezileştirildiğini bir kez daha ortaya koydu.