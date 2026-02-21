AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerini hedef aldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı 16. Olağan Mütevelli Heyeti Toplantısı'nda konuşan Bilal Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi yurtları açılışı için yaptığı ziyaretin siyasileştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Rektör atamalarına karşı çıkan akademisyenleri hedef alan Bilal Erdoğan şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesine sanki bir kötülük yapılıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunu diyenler hiçbir akademik çıktısı olmadan üniversiteye hoca alan zihniyet. Boğaziçi Üniversitesinin de istikrarlı bir şekilde mevcut rektör döneminde yükseldiğini görüyoruz. Bir yandan da Boğaziçi Üniversitesinin hem akademik düzeyi hem fiziki imkanları artıyor. Yeni alınan akademisyenlerin çok yüksek eser sayısıyla girdiğini biliyoruz. Eskiden girmiş, hiçbir bilimsel birikimi olmayan, zayıf hocalar bu durum karşısında çıldırıyorlar."