AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP tarafından düzenlenen Kütüphane Sohbetleri adlı programa konuk oldu.

'BAŞKA BİR KULÜP OLSA GENE YAPARDI'

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız isim N'Golo Kante’nin transfer sürecine yönelik gelen bir soru üzerine Bilal Erdoğan, bu durumun münferit bir olay olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir kere ne ilk ne son. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Spor kamuoyu da Cumhurbaşkanı'na zaman zaman haksızlık etti maalesef. Yani her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi, Allah affetsin, falsoları oldu. Ama Cumhurbaşkanı her camianın sadece dört büyükler değil, önemli meselelerini çözmüş, yapmış kişidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sporcu kimliğinin kulüplerin yaşadığı krizlerin çözümünde kilit rol oynadığını hatırlatan Bilal Erdoğan, söz konusu desteğin kulüp ayrımı gözetmeksizin sürdürüldüğünü belirterek şunları ekledi:

"Bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı Cumhurbaşkanı. Ama biz Fenerbahçeliler olarak ayrı zevklendik."