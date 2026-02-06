Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, babası Erdoğan'ın örnek alınması gerektiğini ifade ederek gençlere tavsiyeler verdi.

"Kendinize kolay yoldan bir yere gelmiş adamı örnek almayın" diyen Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan gerçekten Recep Tayyip Erdoğan bu yüzyıla damgasını vurmuş şimdiden bir lider. Başarılı bir insan. Hayatının tabii siyasete girmesi 15-16 yaşlarına dayanıyor ama siyaset dışı hayatında da başarılı. Siyasetinde de başarılı.

'GENÇLERİN CUMHURBAŞKANIMIZI ÖRNEK ALMASI İSTİYORUM'

Gençlerin cumhurbaşkanımızı tanımasını ve örnek olmasını çok önemsiyorum ve onun bu ülkeye sağladığı kabiliyetler iddialı olmamızı gerektiriyor 20 21. yüzyılın tamamında ki dünyadaki belli meselelerde Türkiye'ye söz söylemeye devam edebilsin.”

GENÇLERİN EN BÜYÜK AVANTAJLARI BUYMUŞ

Programda bir gencin “Bugün gençlerin önceki kuşaklara göre en büyük avantajı nedir?” sorusuna ise Bilal Erdoğan şu yanıtı verdi:

“Mesela Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası var. Ücretsiz eğitim üniversiteyi de kapsayacak şekilde var. Efendime söyleyeyim işte yurtlar 1 milyonun üzerinde kapasiteyle devlet tarafından sağlanıyor. Burslar, krediler sağlanıyor vesaire. Hani bir tane avantaj sanıyorum. Dünyada, dünyanın hiçbir yerindeki hiçbir öğrenciden geri kalmayan bir eğitim imkânı var bence. Bu büyük bir şans. Bugün Türkiye'de doğan bir çocuğun, büyüyen bir gencin dünya çapında şeyleri artık düşünebilecek cüreti olduğunu düşünüyorum.”

Konuşmasında küresel düzene ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bilal Erdoğan, Türkiye’nin rolüne dikkat çekti:

“Dünyanın işte 3. Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Böyle bir zamanında Türkiye Allah'ın izniyle insanlığın refahı için, insanlığın huzuru için bir şeyleri yapacak konumda. İşte herkesin kendi menfaatini her şeyin önüne geçirdiği bir devri yaşıyoruz. Bunların yerine daha düzgün, daha iyi, daha insanı merkeze alan, hazzı değil insanı ve adaleti merkeze alan bir yeni dünya düzeni mümkün olabilir mi diye çalışılması, düşünülmesi gerekiyor ve cumhurbaşkanımız 'Yeni Bir Dünya Mümkün' diyor.”