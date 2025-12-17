Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, ERSİAD'ın düzenlediği programda konuştu.
Erdoğan, AKP iktidarı boyunca yaşanan çekişmelere dikkat çekerek "İçimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık" ifadelerini kullandı.
"Cumhurbaşkanı'nın arkasında daha güçlü dursaydık bugün biz çok daha güçlü olurduk; İsrail soykırım yapamazdı" ifadelerini de kullanan Bilal Erdoğan sözlerine açıklık getirdi.
BİLAL ERDOĞAN'DAN U DÖNÜŞÜ
Konuşmasında aynı yolda yürüdüğü isimlere "hain" göndermesi de yapan Bilal Erdoğan, bir televizyon kanalında konuştu.
"Sözlerim çarpıtıldı" diyen Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi temsil ediyor" ifadelerini kullandı.
Bilal Erdoğan ayrıca, "Erdoğan'ın dünyadaki temsil gücü millet desteğiyle doğru orantılı" dedi.