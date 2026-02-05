Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından partinin başına geçeceği iddia edilen ve son günlerdeki açıklamaları gündem olan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bu kez ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Bilal Erdoğan, “İnsanlar şehirlere geldiler, işte köy hayatından kurtuldular, sözüm ona. Ama şehirlerde yine zor geçiniyorlar. Yani İstanbul'da zor geçiniliyorsa, New York'ta da zor geçiniliyor, Londra'da da zor geçiniliyor." dedi.

Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Yani biz şimdi gençlere YouTube'da bir şey atıyorlar önlerine, adam ayda 5 bin dolar kazanıyor. ‘5 bin dolara ne yaşıyordur falan’ diyorsun. Ondan sonra bir de adama gidip mikrofon uzatsan bir dokun bin ah işit. Dolayısıyla bu eşitsizliklerin sancısı aslında gizliden gizliye büyüyor. Ve bakıyoruz savaşlar azalıyor mu?

Savaşlar devam. Şu anda işte Ukrayna'daki savaş 2’nci Dünya Savaşı'ndan beri en çok insanın hayatına mal olan savaş olarak tarihte yerini aldı. Ruanda'daki soykırımı da geçti.

Türkiye artık Amerika bir taraftan çekti mi gelen Avrupa öbür taraftan itti mi giden bir ülkeydi. Kendi kararlarını verebilen bağımsız bir ülke olmadığı gibi imkanları da sınırlı bir ülkeydi.

"23 YILDAKİ BÜYÜME OSMANLI TARİHİNDE DE YOK"

Türkiye'nin şöyle son 100 yılını alın ekonomik durumu itibariyle, yani bütün dünya ekonomisine nazaran bir inceleyin göreceksiniz, gerçekten şu son 23 yıldaki büyüme Cumhuriyet tarihinde bırakın Osmanlı tarihinde de yok yani.

Osmanlı ekonomisi de çok stabil yani, biz endüstri devrimi olduktan sonra yakalanan ekonomik büyümeleri Osmanlı devriminde yakalayamadık maalesef onları kaçırdık. Bütün o birikmiş kaçırdığımız adeta trenleri şu 23 yılda yakaladık.

"MİLLİ GELİR 6 KAT BÜYÜDÜ"

Öyle bir yakaladık ki bu 23 yıldaki ekonomik büyüklüğü ülkenin 8 kat büyüdü. Kişi başına milli gelir 6 kat büyüdü.