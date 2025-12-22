CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın Kahramanmaraş ziyareti sırasında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmaya lise öğrencilerinin ailelerinden izinsiz şekilde götürüldüğünü iddia etti. Ateş, özellikle yatılı okullarda okuyan öğrencilerin programa katılımına dikkat çekti.

YATILI ÖĞRENCİLER İZİNSİZ GÖTÜRÜLDÜ İDDİASI

Bilal Erdoğan, 18 Aralık tarihinde Kahramanmaraş’ta çeşitli ziyaret ve programlara katıldı. Ziyaret kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptı. Söz konusu programa kamu kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra lise öğrencilerinin de katıldığı belirtildi. CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş’in açıklamalarına göre etkinliğe katılan öğrenciler arasında TOBB Fen Lisesi’nde eğitim gören ve yatılı olarak kalan öğrenciler de yer aldı.

“AİLELERDEN İZİN ALINDI MI?”

Bilal Erdoğan’ın ziyaretiyle kentteki tüm bürokrasinin adeta seferber olduğunu söyleyen İl Başkanı Ünal Ateş, “İlimiz Kahramanmaraş'a Sayın Cumhurbaşkanının oğlu Bilal Erdoğan geldi. Bilal Erdoğan’ın gelişiyle memleketteki bütün bürokrasi ayağa kalktı hiçbir resmi sıfatı olmamasına rağmen bu ilin bütün protokolü Sayın Bilal Erdoğan’ı karşılama ve onunla programda yan yana oturmak için adeta yarışa girdiler. Bilal Erdoğan'ın katıldığı bir programa lise öğrencileri bu programa götürülüyor özellikle Kahramanmaraş'ta yatılı olarak okuyan lise öğrencileri. Benim ildeki bürokratlarla uğraşmak çok da tarzım değil ama il milli eğitim müdürüne soruyorum; sen mi gönderdin bu çocukları? Öğrencilerin içerisinde kız çocukları var anasının, babasının devlete emanet ettiği kız ve erkek çocukları akşamın bir vakti gönderirken o ailelerden izin aldınız mı? Velilerden tepki telefonları geliyor ilim ve bilim anlamında hangi amaçla götürüyorsunuz bu çocukları” diye sordu.

ATEŞ’TEN ÇEDES TEPKİSİ

Ateş, ÇEDES protokolü üzerinden tarikat ve cemaatlerin okullarda etkinlik yürütmesine de tepki gösterdi. Ateş, “Kahramanmaraş’ta bir türlü bu hükümete duyuramadığımız, anlatamadığımız ÇEDES programında tarikat ve cemaatler bu protokol kapsamında okullarda cirit atıyor. Okullarda tarikat ve cemaatlerin reklamını yapıyorlar. Sevgili gençler siz siz olun bu kişilikte gelen tarikat ve cemaatlerin size anlattıklarını aldanmayın” ifadelerini kullandı.