Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretindeki resmi görüşmelede oğlu Bilal Erdoğan'ın da yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Cumuhriyet'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Devlet yetkililerinin çocuklarının resmi sıfatları yoktur. Bu, Türkiye’yi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretidir” dedi.

Tan şu ifadeleri kullandı:

Danışmanlık da dahil olmak üzere hiçbir kamu görevlisi sıfatı taşımayan -taşıyorsa bile bilgimiz dahilinde olmayan- Bilal Erdoğan’ın bu gezilere keyfi olarak dahli, Türkiye’nin dış dünyadaki intibaı ve devlet ciddiyeti açısından çok büyük sorun teşkil etmektedir.

Her fırsatta kendini devletin tek hakimi olarak gören Tek Adam Rejimi’nin, artık sistemi fiili bir hanedanlığa çevirme gayretini esefle karşılıyoruz