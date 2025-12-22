Milli İrade Platformu tarafından, 1 Ocak 2026'da Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Gazze'ye destek mitingine ilişkin TÜGVA Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya birçok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra 4 büyük futbol kulübünün başkanı ve yöneticisi de katıldı.

SADETTİN SARAN KATILMADI

Bilal Erdoğan'ın konuşma yaptığı toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katılırken; geçtiğimiz gün uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınıp serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran katılmadı. Saran'ın yerine toplantıya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın katılması dikkat çekti. Toplantıda başkanlar da sırayla söz aldı.

'1 OCAK SABAHI GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞUYORUZ'

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan toplantıda şöyle konuştu:

"Bu mesele (Gazze) bir siyaset meselesi değil. Bu mesele insanlık vicdanını ilgilendiriyor. Bunun için bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde iki devletli bir çözümün hayata geçirilmesi ile ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere."