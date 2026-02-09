Türkiye’de İHA teknolojisinin gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenen Özdemir Bayraktar’ın hayatını anlatan belgesel, İstanbul Hadımköy’de bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’nde düzenlenen özel bir gösterimle tanıtıldı.

Gösterime Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar’ın eşi Canan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar’ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da yer aldı.

Son dönemde hakkında çıkan haberlerde yüzde 400 artış yaşanan Bilal Erdoğan’ın, program sırasında iki general arasında oturduğu fotoğraf sosyal medyada ve televizyon ekranlarında gündem oldu.

'BURAK ERDOĞAN'I HİÇ KONUŞMUYORUZ MESELA'

Söz konusu kare, Sözcü Masası programında değerlendirildi. Sözcü Televizyonu Programcısı Barış Terkoğlu, Bilal Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı’nın oğlu olmasının dışında devlet nezdinde resmi bir yetkisinin bulunmadığını belirterek, siyasetçilerin çocuklarının kamusal alanda geri planda kalmasının hem devlet hem de aileler açısından daha doğru olacağını savundu.

Terkoğlu, "Hangi Cumhurbaşkanı'nın çocuğu olursa olsun, yarın Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu'nun da çocuğu verse bence doğru değil. Biz Ahmet Necdet Sezer'in çocuklarını bilmiyoruz mesela. Burak Erdoğan'ı hiç konuşmuyoruz mesela. Geride kalmayı tercih ediyor belli ki. Siyasetçinin çocuğunun geri planda kalması hem kendisi hem ailesi için hem de devlet için iyi bir şey. Bilal Erdoğan'ın ön plana çıkması, adeta bir liderlik sembolizmi yapması, bu fotoğrafların veriliyor olması, protokolde yeri oluyor olması etik açıdan doğru değil. Bu Özdemir Bayraktar adına yapılmış özel bir belgesel. Özdemir Bey'in bu kadar insanı orada toplayan nadir insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Uzun uzun anlatabilirim ama birinci neden kişiliği diyebilirim. Yaptıkları diyebilirim... Milli görüş geleneğinden gelen bir isimdi. Ben Özdemir Bey'i tanırım, protokolden hiç hoşlanmazdı" ifadelerini kullandı.

'ARTIK BAŞ KÖŞEDE'

Programda konuşan Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Satmış ise daha önce Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyareti sırasında Dolmabahçe’deki resmi programda Bilal Erdoğan’ın baş köşede yer almasının dikkatini çektiğini ifade etti.

'BU OTURUŞ BİR MESAJ'

Sözcü Televizyonu Genel Müdürü Güney Öztürk de söz konusu fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinde, iki generalin ortasına oturulmasının sembolik bir anlam taşıdığına işaret ederek, “Bu oturuş biçimi bir mesaj olarak okunabilir” dedi.

'YÜZDE 400 ARTIŞ'

Gazeteci Faruk Bildirici son yazısında, Bilal Erdoğan hakkında yayımlanan haberlerde dikkat çekici bir artış yaşandığını belirtti.

Bildirici’ye göre, 1 Ocak–9 Şubat tarihleri arasında Bilal Erdoğan’ın katıldığı etkinlikler ve yaptığı konuşmalara ilişkin toplam 16 haber yayımlandı ve bu sayı önceki dönemlere kıyasla yaklaşık yüzde 400’lük bir artışa işaret ediyor.

Bildirici, Bilal Erdoğan’ın son dönemde yalnızca rutin açıklamalarla gündeme gelmediğini vurgulayarak, kamuoyunun ilgisini çeken ve zaman zaman tartışma yaratan görüşler dile getirdiğini ifade etti. Bu durumun, medyadaki görünürlüğünü belirgin biçimde artırdığına dikkat çekti.