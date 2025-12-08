Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın AKP'de babasının yerine geçeceği iddiaları gündem oldu. Bilal Erdoğan'ın bu hafta katıldığı programlarda ekonomiden dış politikadan pek çok başlıkta değerlendirmede bulunması dikkat çekti. Bilal Erdoğan son olarak TÜSİAD'ı hedef aldı. Bilal Erdoğan, "Bu ülkede büyük sermaye sahibinin günahı, vebali çok." dedi.

Bilal Erdoğan, "Bizde eksik olan taraf özel finansman, yani illa devlet verecek. Türkiye bu kadar altyapı yatırımını gerçekleştirdikten sonra vatandaşın sıra bende, ben ne yapacağım diyor olması lazım" diye konuştu.

Bilal Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Son 23 yılda yapılan yatırımlara baktığımız zaman ya devlet eliyle yapılmış ya devlet teşvikleri kadar yapılmış. Asrın felaketi olduğunda TÜSİAD nerede ya Allahınızı seversiniz ya.

TÜSİAD çıkıp da şöyle 50 bin konutu TÜSİAD üyeleri olarak yapıyoruz diyemez miydi? Ne oldu, biriktirdiğiniz paralar nereye gitti. Yatırım yapmıyorsun, depremzedelerin 50 bin konutunu sen yap.

Bu ülkede büyük sermaye sahibinin günahı, vebali çok.