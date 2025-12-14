Uzun yıllardır 'sessiz' kişiliği ile tanınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, son günlerde yaptığı peş peşe açıklamalar ile siyaset dünyasında şaşkınlıklara neden oluyor.

Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ERSİAD) ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılında Erzincanlı İş İnsanlarının Misyonu" programında konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 23 yıllık AKP iktidarında birçok kez içeriden çekişmelerle mücadele ettiklerini belirtti.

HAİNLER, FİTNECİLER VE KAYPAKLAR DERKEN KİMİ KASTETTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeterli desteğin verilmediğinden şikayetçi olan Bilal Erdoğan'ın kullandığı 'Biz adeta bu içimizdeki fitnelerle, bu içimizdeki kaypaklarla, bu içimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü, enerjisini azalttık. Bu ülkenin yurt dışındaki gücünü, enerjisini azalttık." ifadelerinin adresi ise merak konusu oldu.

KOLAY YOLDAN ZENGİN OLANLAR TOPLUMUN AHLAKINI BOZUYOR

Okullara ziyaretler yaptığını anlatan Erdoğan, gençlerde kolay yoldan para kazanma arzusu olduğunu belirterek, "Ülkemizde kolay yoldan zengin olmuş insanları örnek göstermemek lazım. Kolay yoldan zengin olanları örnek gösterdiğimiz zaman toplumu bozuyoruz." dedi.

Erdoğan, Türkiye'de doğurganlık hızının 1,5'in altına düştüğünü belirterek, "Normalde 2,1 olsa nüfusun yaş ortalamasını koruyorsunuz. 1,5'in altına düşmek demek Türkiye'nin hızla yaşlanması demek. Türkiye'de 10-15 yıl önce birinci sınıftaki öğrenci sayısı 1,5 milyonun üzerindeydi. Bugün 930 bin inanabiliyor musunuz? Düşmesi ne demek biliyor musunuz? 2100 yılında Türkiye'nin nüfusunun 50 milyonun altına düşmesi demek. O zaman 10 milyarlık dünyada 50 milyonluk Türkiye ne kadar tesirli olabilir? Ne kadar güçlü olabilir? Bu ekonomik mesele değil." diye konuştu.