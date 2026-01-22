Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Hancı hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Hancı'nın savcılık ifadesinde “2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifade veren şüphelilerden Gençal tutuklama, Hancı "konutu terk etmeme", Barut ve Üstündağ ise "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri talepleriyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Abdullah Gençal'ın tutuklanmasına karar verirken, Bilal Hancı hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı", İbrahim Barut ve Mehmet Üstündağ hakkında ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

HANCI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı'nın, uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Hancı, savcılık ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul ederken şu ifadeleri kullandı:

- 2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Amsterdam'da kok*in ve MDM maddesini temin ederek uyuşturucu maddeye başladım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim.

- Türkiye'de bu maddeyi arkadaş ortamlarından temin ediyordum. Şu anda bu isimleri hatırlayamıyorum ancak hatırladığım zaman savcılığınıza sunabilirim. Kok*inden başka herhangi bir madde de kullanmadım

GRUP SEKS İDDİASINI YALANLADI

Hancı, soruşturma kapsamında ifadesi alınan B.B.Y.’nin kendisi hakkındaki “Birlikte uyuşturucu kullandık ve birden fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşadık.” iddialarına ilişkin "Fashion TV'nin güzellik yarışmasının düzenlendiği gala gecesinden sonra bu şahsın Etiler'de bulunan ve ismini bilmediğim ikametine yalnızca ikimiz gittik. Yanımda uyuşturucu yoktu. Ben onun evine gittiğimde orada zaten kok*in olduğunu gördüm. Ben de kullandığım için bana ikram etti ve birlikte kok*in maddesini kullandık. Cinsel birliktelik yaşanmadı. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Grup seks iddiası kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yapmadım. Olaydan dolayı pişmanım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Psikolojik olarak iyi durumda değilim." dedi.

Öte yandan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yurtdışından dönüşü sonrası havalimanında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şeyma Subaşı’da ifadesin uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti.