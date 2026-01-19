Bilecik merkezde meydana gelen olayda, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru S.Y., polis olan eski eşi A.Ç. ile evlenen ve ilk eşini ile çocuğunu görmek için Bilecik’e gelen polis memuru H.Ç.’yi sol bacağından vurdu. Yaralı polis memuru H.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince sevk edildiği Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş çaplı önlem alan polis ekipleri, ardından olay yerini jandarmaya teslim etti. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Öte yandan silahla yaralanan H.Ç.'nin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu öğrenildi.

