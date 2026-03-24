Bilecik'te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencisi Filistin uyruklu Abdallah Qabalawı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Gazipaşa Mahallesi, Mazharbey Sokağı'nda yaşadığı apartman dairesine, itfaiye ekiplerinin yardımıyla giren polisler, Qabalawı'nın hareketsiz yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 32 yaşındaki Qabalawı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesette darp izlerine rastlandığı öğrenilirken, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Qabalawı'nın kesin ölüm nedeni, otopsiden sonra belli olacak.