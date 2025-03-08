Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta 75 yaşındaki Ali Doğan'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edilmesine yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

EV SAHİBİ YARALANDI

Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Ali Doğan, dumandan etkilenerek vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay yerine gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Doğan’ın sağlık durumu ile ilgili bilgi verilmedi. Yangının çıkış nedeni ise polis ve itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.