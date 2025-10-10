Lüks bir markaya ait aksesuarını Instagram hesabından paylaşan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu kolundaki bilekliğinin bir magazin hesabı sahte olduğunu iddia etti.

Derin Talu ise 885 bin liralık aksesuar hakkında çıkan "sahte" iddiasını yanıtsız bırakmadı.

O magazin sayfasına yanıt veren Talu peş peşe şu mesajları atı: "Fake? Modelini hiç mi görmedin aşko?", "Fake'lerin yanında diğerlerinin ucuzluğu göze batar", "Benim bilekliği pahalı bulup çakmasını alacağım bi dünyada yaşadığımızı düşünmen komikmiş."

Derin Talu'nun girdiği polemik dikkat çekti.

İFADESİ ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'uyuşturucu madde veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Deren Talu, Derin Talu, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu isimler hakkında soruşturma başlattı.

Çarşamba sabahı ifade vermeleri için evlerinden alınan ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade işlemi tamamlanan ünlüler, kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için önce Adli Tıp Kurumu'na ardından da sağlık kontrolü için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürüldü. Daha sonra tekrardan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlülerden işlemleri tamamlanan isimler serbest bırakıldı.