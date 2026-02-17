İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonla, spor kulüpleri üzerinden yürütülen devasa bir yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiği çökertildi.

Soruşturmanın odağında, 3. Lig ekiplerinden Diyarbekirspor ile geçmişte 1. Lig’de mücadele eden Tuzlaspor yer aldı.

Yaşa dışı bahis soruşturmasının perde arkasında, Fevzi İlhanlı'nın Tuzlaspor Başkanı olduğu dönem mercek altına alındı.

O dönemde tribünlerin boş olmasına rağmen tüm biletlerin satılmış görünmesi ve bilet fiyatlarının piyasa değerinin çok üzerinde olması, savcılık ve emniyet birimlerini harekete geçirmişti.

'HAYALET BİLET' SATIŞI DİKKAT ÇEKTİ

Savcılık, "hayalet bilet" satışı üzerinden kara para aklandığı şüphesiyle başlattığı soruşturmayı, İlhanlı'nın Diyarbekirspor başkanlığı dönemine de genişletti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından hazırlanan raporlar, yapının kullandığı yöntem deşifre edildi.

Tespitlere göre yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen suç gelirleri, kulüp muhasebecileri ve belirli çalışanların şahsi banka hesaplarına aktarıldı.

Bu paralar daha sonra "sponsorluk" veya "bağış" adı altında kulüp hesaplarına geçirilerek sisteme dahil edildi.

BEŞ İLDE OPERASYON

Savcılığın talimatıyla toplamda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlar yapıldı. Dosya kapsamında halihazırda 2'si cezaevinde 10 şüpheli yakalandı. Cezaevinde olan isimler Koçer İlhanlı ve Recep Doğrul olduğu öğrenildi.

Yeni gözaltına alınan isimler ise Yeliz Tuba Y., Özge Y., Aydın Ç., Sonat Ö., Tülay A., Hüseyin İ., Fatih Y., Aykut S. olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmanın bir numaralı ismi olan Diyarbekirspor eski başkanı Fevzi İlhanlı'nın, operasyondan kısa bir süre önce yurt dışına çıktığı tespit edildi.Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına tedbir konuldu. El konulan varlıklar arasında şunlar yer alıyor 3 Şirket ve 3. Lig'de mücadele eden Diyarbekirspor kulübü,7 Daire, 6 Arsa, 1 İş yeri, 6 Araç ve 3 Motosiklet.