T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Yılmaz, CHP kurultayına dair verilen son kararı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi tutumunu ve Meral Akşener’in 2023 seçimlerindeki rolünü değerlendirdi.

"KILIÇDAROĞLU BENİ HİÇ ŞAŞIRTMADI"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Mutlak Butlan' tartışmaları sırasındaki tutumunu eleştiren Yılmaz, "Beni hiç şaşırtmadı. Beni bu konuda asıl şaşırtan CHP’li arkadaşlarımızın kendileri. Hatırlayın, 2023 seçimlerine giderken Kemal Bey’i bir ‘demokrat dede’ olarak yere göğe koyamayanlar, bu son olayda onu 'kötü, açgözlü, doyumsuz, düşüncesiz' bir insan olarak sundular. Kemal Bey o zaman da öyleydi, şimdi de böyle. Yani benim tanıdığım Kemal Bey bu zaten" açıklamasında bulundu.

"KARAR OYÇOKLUĞUYLA ALINMIŞTI"

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecine ilişkin de konuşan Yılmaz, "Hatırlattığınız masadan kalkma krizinin ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda bir oylama yapıldı. O oylamada bir tek Rıdvan Uz ve ben ‘hayır’ oyu vermiştik. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek kararı oybirliğiyle değil oyçokluğuyla çıkmıştı" diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ"

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2023 seçimlerindeki rolüne dair de bir değerlendirme yapan Yılmaz, "Ben Meral Hanım’ın seçimler konusunda art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ama o süreçte başarısız olduktan sonra çok ciddi hatalar yapıldığını düşünüyorum. Tabii ki o süreci yönetememesi ve seçimlerden başarısız çıkılması, bir siyasetçi için başarısızlıktır. Meral Hanım da eminim kendi içinde muhakemesini yapmıştır. Hatırlarsınız, Meral Hanım’ın Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı 6 Mart akşamı verdiği fotoğraf durumu zaten anlatıyordu. Sonuçta Meral Hanım o mücadeleyi kaybetti. O mücadeleyi kaybetmesinin nedeni sadece hesap hataları mı? Tabii ki değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin arasındaki ilişki, dengeli ve sağlıklı bir ilişki değildi" ifadelerini kullandı.