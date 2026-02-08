Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ödül kararının ardından güvenlik birimlerine çok sayıda bilgi ulaştığını belirtti. Dobrindt, farklı çevrelerden gelen ihbarların tek tek değerlendirildiğini ve soruşturmanın bu sayede hareket kazandığını ifade etti. Ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını da vurguladı.

Artı49'da yer alan habere göre Bakan Dobrindt, ödülün yalnızca saldırının faillerinin yakalanmasına doğrudan katkı sağlayacak somut ve doğrulanabilir bilgiler için ödeneceğinin altını çizdi. Federal Kriminal Dairesi'nin (BKA) kendilerine iletilen tüm verileri ayrıntılı biçimde incelediği belirtildi.

ELEKTRİK VE ISINMA KABUSA DÖNDÜ

Söz konusu saldırı, Ocak 2026'nın başında Berlin’in güneybatısında geniş çaplı bir elektrik kesintisine yol açmıştı. Steglitz, Zehlendorf, Nikolassee, Wannsee ve Lichterfelde bölgelerinde yaklaşık 45 bin hane ile 2 bin 200'den fazla iş yeri günlerce elektriksiz ve ısınmasız kaldı. Soğuk kış koşullarında yaşanan kesinti, şehirde ciddi günlük hayat aksaklıklarına neden oldu.

Yetkililer, kesintinin Berlin-Lichterfelde'de Teltow Kanalı üzerindeki bir kablo köprüsüne düzenlenen kundaklama saldırısından kaynaklandığını değerlendiriyor. Olayın ardından internette yayımlanan bir metinde saldırının sorumluluğu üstlenildi. Bu metnin, aşırı sol çevrelerle bağlantılı olduğu iddia edilen "Vulkangrubu" adlı bir yapı tarafından kaleme alındığı öne sürüldü. Güvenlik birimleri, bu iddiayı da soruşturma kapsamında inceliyor.

İçişleri Bakanı Dobrindt, ödülün 24 Şubat'a kadar geçerli olmasının da bilinçli bir karar olduğunu söyledi. Amaçlarının, olayın uzun süre sonuçsuz kalmasını önlemek ve bilgi sahibi kişileri hızlıca harekete geçirmek olduğunu belirtti. Yetkililer, özellikle saldırıya dair doğrudan bilgisi olan kişilerin sürece katkı sağlamasını bekliyor.