“Eskiden hastane kapılarında kuyruklar vardı” diyerek sağlık sistemini eleştiren iktidar, “Randevu kuyruğu’’ yarattı. Vatandaş hastaneye gidebilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MMHRS) üzerinden randevu alabilmek için telefon ve bilgisayar başında kuyrukta bekliyor.

Randevu krizi sürerken MHRS sistemine ilişkin büyük bir skandal ortaya çıktı. Sistem kopyalanıp sahtesi yapıldı. Sitenin sahte olduğunu anlamayan vatandaştan randevu alabilmesi için para istendi, borç da çıkarıldı. Vatandaşların şahsi bilgileri de ele geçirildi. Daha sonra da bu siteyi oluşturanlar izlerini kaybettirmek için “Gurme” platformuna dönüştürüp menemen dahil yemek tarifi yapmaya başladı. Siteye geç de olsa erişim yasağı getirildi.

Sistemi kopyalayan dolandırıcılar, asılsız uyarılarla vatandaşların banka bilgilerini talep ederek dolandırdı.

MECLİS’E TAŞINDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu konuyu Meclis’e taşıdı. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan, “Bu site aracılığı ile vatandaşların bilgileri çalınmış mıdır? Kaç vatandaşımız dolandırılmıştır? Siteye BTK tarafından erişim engeli neden geç getirilmiştir?’’ sorularını yöneltti.