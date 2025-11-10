TRT, bilgisayar ve tabletler için uygulanan yüzde 4'lük bandrol bedelini yüzde 20'ye yükseltmeye hazırlanıyor.



Taslak çalışması tamamlanan ve Meclis'e sunulan düzenlemenin kabul edilmesi halinde halk arasında 'toplama bilgisayar' olarak bilinen ve hazır sistem adı altında satışa sunulan ürünlerden yüzde 20 oranında bandrol ücreti tahsis edilecek.

BİLGİSAYAR FİYATLARINA EN AZ YÜZDE 20 ANLAMINA GELİYOR



Teknoloji içerik üreticisi Recep Baltaş, söz konusu düzenlemenin bilgisayar fiyatlarının en az yüzde 20 artması anlamına geleceğini belirterek TRT, toplama bilgisayarlardan da bandrol bedeli almak istiyor. Yani içinde radyo alıcısı bile olmayan kasalardan “TV vergisi” alınacak! Gerçekten inanılır gibi değil…" ifadelerini kullandı.