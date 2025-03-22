Mersin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Binzet, 2023 yılının Haziran ayında Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'yu kapsayan arazi çalışması gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Binzet, Tunceli ilçesine bağlı Pülümür-Erzincan kara yoluna yakın Hivar köyünün kuzey kesimlerinde, halk arasında 'emzik otu', 'emcek' gibi isimlerle bilinen, bilimsel adı Onosma olan bitkinin yeni bir türünü keşfetti.

Keşfedilen yeni türe 'Pülümür emceği' adı verilirken, bilimsel adı da Bitki Sistematiği alanına önemli katkılar sunan ve 12 Mart 2023'te hayatını kaybeden Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kaya'ya ithafen 'Onosma zaferkayae' oldu.

TEHLİKELİ TÜR KATEGORİSİNDE

Prof. Dr. Binzet, dünyada en az 270 civarında olan türün 108'inin Türkiye'de doğal yayılışı olduğunu belirterek, "Birey sayısının arazide çok sınırlı olduğunu, 100 ila 200 arasında birey sayısı olabileceğini gördük. Tür üzerindeki bu tehditlerden dolayı türün kategorisi, kritik tehlike altında olarak kabul edildi ve bu şekilde belirlendi. Böylelikle belki türün korunmasına yönelik bir önlem de almış olacağız" dedi.