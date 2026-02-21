Sağlıklı yaşamın temel taşı olarak bildiğimiz "günde 2 litre veya 8 bardak su" kuralı, modern tıp dünyasında geçerliliğini yitiriyor. Uzmanlar, su tüketiminin tıpkı bir ilaç reçetesi gibi kişiye özel; yaşa, kiloya ve metabolizmaya göre planlanması gerektiğini vurguladı. 7’den 70’e herkesin doğru bildiği yanlışlar, özellikle bebeklerde ve yaşlılarda hayati riskler taşıyabiliyor.

BEBEKLERE 1 KAŞIK SU BİLE VERMEK ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Haberin en çarpıcı uyarısı ebeveynlere yönelik. Geleneksel alışkanlıklarla 6 aydan küçük bebeklere verilen su, sanılanın aksine "su zehirlenmesine" neden olabiliyor. Bebeklerin böbrekleri henüz saf suyu süzecek kapasitede olmadığı için, bu durum beyin ödemi ve nöbetlere yol açabiliyor. Uzmanlar net bir dille uyarıyor: "İlk 6 ay anne sütü zaten %90 oranında sudur, bebeğinize bir çay kaşığı bile su vermeyin."

YETİŞKİNLER İÇİN ALTIN FORMÜL

Yetişkinlik döneminde su ihtiyacı artık standart bir bardak sayısıyla ölçülmüyor. Kişinin ağırlığı, su ihtiyacını belirleyen ana faktör. Yeni bilimsel yaklaşım, kilonuzu 0.035 katsayısıyla çarparak günlük ideal miktarınızı bulmanızı öneriyor.

Örneğin; 70 kilo olan bir bireyin günde yaklaşık 2.45 litre su içmesi gerekirken, 90 kilo olan birinin ihtiyacı 3 litrenin üzerine çıkıyor.

SESSİZ SUSUZLUĞA DİKKAT

65 yaş ve üzeri bireyler için tehlike çok daha farklı bir boyutta. Yaş ilerledikçe beyindeki "susama merkezi" köreliyor. Yani vücut susuzluktan alarm verse bile, kişi susadığını hissetmiyor. "Sessiz susuzluk" olarak adlandırılan bu durum; tansiyon dengesizliğinden zihin bulanıklığına kadar ağır tablolara yol açabiliyor. Uzmanlar yaşlılara, "Susamayı beklemeden, tıpkı ilaç içer gibi su için" tavsiyesinde bulundu.

ÇAY VEYA KAHVE SU YERİNE GEÇMİYOR

Toplumdaki en büyük yanılgılardan biri de içilen çay ve kahvenin su ihtiyacını karşıladığı düşüncesi. Aksine, bu içecekler "diüretik" yani su attırıcı özelliğe sahip. İçtiğiniz her fincan kahve, vücudunuzdan su eksiltiyor. Bu kaybı telafi etmek için her fincanın yanında mutlaka fazladan bir bardak su tüketmeniz gerekiyor.

İDRAR RENGİNİ TAKİP EDİN

Vücudunuzun suya doyup doymadığını anlamanın en basit ve kesin yolu ise idrar rengini kontrol etmek. Eğer idrar renginiz koyu sarıysa vücudunuz imdat çağrısı yapıyor demektir. Şeffaf veya çok açık sarı renk ise doğru yolda olduğunuzun en net kanıtı.